Trophée d’homme du match sous le bras, Angel Di Maria a le sourire mais minimise son apport considérable.

"C’est d’abord un travail d’équipe", a lancé au micro de RMC Sport l’Argentin. "On est en finale et si on continue comme aujourd’hui, ce sera bon pour la finale. L’entame de match a été bonne et on a tenu jusqu’au bout. On n’est plus qu’à un pas de faire l’histoire du club. Que ce soit Lyon ou le Bayern, on donnera notre maximum bien sûr".

Ce que Sergio Rico qui a vécu un match très tranquille a décrit avec d’autres mots : "On le mérite vu le travail abattu toute l’année. c’est indescriptible. On a rajouté une concentration et une mentalité supérieures à d’habitude. C’est très difficile de nous poser des problèmes."

Leipzig a été incapable de le faire. "On a fait un grand match. Cette victoire est aussi pour nos supporters qui attendent cela depuis longtemps, on va tout faire pour aller jusqu’au bout, on mérite ce trophée", a clamé un Nasser al-Khelaïfi aux anges. Et le président parisien d’ajouter sur RMC Sport : "On mérite de célébrer cette soirée magnifique et historique. On est proche de notre rêve". À une marche très précisément.