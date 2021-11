Avec sa délégation noir-jaune-rouge, Wolfsbourg attire forcément l’œil des suiveurs belges attentifs. Aster Vranckx et Koen Casteels étaient d’ailleurs titulaires ce mardi soir alors que Dodi Lukebakio a joué la dernière demi-heure (NdlR : Bornauw est par contre blessé).

Le jeune Vranckx (19 ans) a encore étonné avec ses aptitudes physiques et l’intensité de ses interventions dans le milieu de terrain (même s’il a dû céder sa place à la 82e minute après un coup à la cheville). Casteels a lui aussi brillé en sortant six arrêts, dont une parade décisive en fin de match. Et Lukebakio a amené son énergie pour prendre plusieurs fois la défense autrichienne de vitesse.

Celui qui a le plus crevé l’écran n’est toutefois pas belge.