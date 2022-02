C'était le choc de ces huitièmes de finale de la Ligue des champions. Et il a tenu ses promesses. Sur le terrain comme en dehors. Plusieurs éléments extra-sportifs rendaient ce duel électrique à souhait. Au centre des débats: le probable futur transfert de Kylian Mbappé. Mais pas uniquement. Si le Français a tenu son rang grâce à un but à la dernière minute, les différentes directions se sont opposées du début à la fin de la rencontre. Retour sur une ambiance électrique.

"Je crois en un football accessible à tous, pas eux"

La rencontre entre le PSG et le Real avait débuté bien avant la rencontre. Comme nous vous l'expliquions lors du traditionnel dîner entre les dirigeants des deux clubs. Juste avant la rencontre, Nasser Al-Khelaïfi, le président du PSG, a rapidement lancé les hostilités. "Je ne vais pas le cacher, tout le monde le sait. Nous n’avons presque pas de relation (NDLR, avec les dirigeants du Real)", a-t-il commencé aux micros de Canal +.

Le Qatari a ensuite surfé sur la vague de la Super League. L'idée d'un championnat fermé pour les meilleurs clubs du monde n'a pas plu du tout aux Franciliens. "Je ne vais pas revenir sur ce qu’il s’est passé. Nous avons des avis, une mentalité et des objectifs très différents. Je crois en un football accessible à tous, du plus petit au plus gros club. C’est ce en quoi je crois et ils ne pensent pas pareil."

Autre énorme point de discorde: le futur transfert de Mbappé, évidemment. "Kylian est un grand champion, avec un mental en or, un professionnel exemplaire", confiait Al-Khelaïfi. "Et je peux vous confirmer qu’il ne pense qu’à gagner ces matches-là. Il est fier de jouer au Paris Saint-Germain, fier de représenter sa ville." Difficile de lui donner tort après l'éclair de génie de la fusée de Bondy dans les arrêts de jeu.

"Fumier": l'échange sympa entre Mbappé et Benzema

Loin de cette agitation ambiante, les joueurs vont doucement entrer sur la pelouse. Karim Benzema et Kylian Mbappé se croisent alors dans le tunnel. Longtemps annoncé absent, KB9 est finalement bien titulaire avec le brassard vissé autour du bras. "C'est comment? Ca va? Tu n'es pas blessé? Un petit peu?", lance alors l'attaquant du PSG. "Si un peu encore. Ca va et toi ?", lui répond alors l'ancien lyonnais. "On est là frère, on est bien. Menteur, fumier va." Ces chaleureuses retrouvailles se terminent en éclat de rire avant que Benzema ne clôture la discussion par un "T'es un ouf toi". Cette scène captée par RMC démontre que les tensions ne touchent finalement que les différentes directions des deux clubs.

Leonardo descend à la mi-temps pour mettre la pression sur l'arbitre

Nouvelle preuve de la friction qui entourait la rencontre: Leonardo se serait illustré à la mi-temps. Selon Marca, le Brésilien est descendu dans les vestiaires des arbitres afin d'exprimer son mécontentement à propos de Verratti. Selon lui, l'Italien ne méritait pas la carte jaune qu'il avait subie. Ce qui n'a pas du tout plu au staff du Real Madrid qui a invité les différents médias à capter la scène.

"La tension entre les deux équipes est tellement forte. Contre un autre rival, la scène n'aurait pas dépassé le stade de l'anecdote. Mais la réalité est que le club parisien et le club madrilène se détestent et c'est pourquoi ce moment a été rendu public", affirme Marca. Le média précise que "Al Khelaifi a fait profil bas et n'a pas parlé à l'arbitre." Une situation étonnante tant Daniele Orsato tenait très bien le match jusque-là (et durant les 90 minutes d'ailleurs).

L'arbitre a-t-il dévoilé la scène dans son rapport d'après match? Difficile de le savoir car ces rapports ne sont pas publics et l'UEFA se réserve le droit de le donner aux différentes commissions compétentes. "Si l'incident apparaît, il sera traité par un comité disciplinaire et on saura s'il y a une sanction ou non. Mais elle ne sera jamais effective avant la fin du match aller des huitièmes de finale", précisent nos confères. Des informations qui n'ont pas été confirmées par le clan français.

Une chose est certaine, les tensions entre les deux clubs ne risquent pas de s'aplanir d'ici le retour le 9 mars prochain. "Il n'y a pas de place pour des relations amicales comme auparavant. Comme cela a été démontré avant et pendant le match", conclut Marca.