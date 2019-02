L'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR) a été utilisée mercredi pour la première fois pour refuser un but en Ligue des champions aux dépens de l'Ajax Amsterdam lors de son huitième de finale aller à domicile contre le Real Madrid.

L'arbitre slovène Damir Skomina a d'abord validé le but du défenseur argentin de l'Ajax, Nicolas Tagliafico, avant de le refuser pour un hors-jeu après visionnage de la vidéo.

Il a estimé que l'attaquant serbe de l'Ajax Dusan Tadic, en position de hors-jeu, avait gêné le gardien belge du Real Thibaut Courtois, lobé par la tête de Tagliafico.

La VAR fait ses débuts en C1 pour ces huitièmes de finale huit mois après son introduction en Coupe du monde, mais aussi six mois plus tôt que prévu.

L'UEFA, historiquement hostile au dispositif, avait d'abord évoqué une mise en place lors de la prochaine édition de la Ligue des champions en 2019/2020. Mais en décembre, elle a décidé d'anticiper son utilisation.

"Si nous pouvons le faire avant, pourquoi pas?", avait déclaré le président de l'instance gouvernante du football européen Aleksander Ceferin. "Nous sommes prêts à utiliser la VAR plus tôt que prévu et nous sommes convaincus que ce sera bénéfique pour nos compétitions, dans la mesure où cela apportera une aide à certains de nos arbitres et cela réduira le nombre de décisions erronées".

L'UEFA était sous forte pression de plusieurs grands clubs européens, comme la Juventus furieuse après son élimination la saison dernière face au Real Madrid.

"Plusieurs pays ont mis la VAR en oeuvre. Le processus d'accélération doit arriver en Europe. Les arbitres de surface ne servent pas, il faut les enlever et les remplacer par la VAR", avait ainsi plaidé Andrea Agnelli, président du club turinois et de la puissante ECA (le syndicat européen des clubs).

Karl-Heinz Rummenigge, président du directoire du Bayern Munich a "salué explicitement" l'introduction de la VAR en C1 et Pep Guardiola, l'entraîneur de Manchester City, s'est dit "ravi".

L'une des rares voix discordantes est celle de Mauricio Pochettino, entraîneur de Tottenham, pour qui "personne n'est heureux de regarder ces matches en Europe avec la VAR, personne."

La VAR est déjà en place dans quatre des cinq grands championnats européens, en Italie, en Allemagne, en Espagne et en France. Elle sera introduite la saison prochaine dans la Premier League anglaise.

La VAR est utilisée en Ligue des champions de la même manière que dans ces championnats, avec quatre cas de figure connus (but, penalty, carton rouge, erreur d'identité). Le protocole ne prévoit d'intervenir qu'en cas "d'erreur claire et évidente ou d'incident non vu", comme par exemple la main qui a offert un penalty à l'équipe de France en finale du Mondial.