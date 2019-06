Auteur d’une rencontre solide (même s’il a manqué de justesse à la relance), Toby Alderweireld n’a pas atteint le graal samedi.

"La déception est énorme", ne cachait pas le défenseur des Diables, qui a "évidemment félicité Origi et Mignolet". "Cela prendra un peu de temps pour digérer ce match. On pensait faire mieux. Mais malheureusement, ce penalty après deux minutes a été difficile à encaisser. Par la suite, les choses se passaient bien jusque dans les trente derniers mètres. Puis nous n’avons pas fait les bons choix." Même si les Spurs ont été proches de l’égalisation avant le but d’Origi. "Physiquement, on était bien et si on avait marqué ce but, tout était relancé. Ce n’est pas arrivé. La chaleur a aussi joué un rôle, je pense. C’était mon 65e match de la saison et je l’ai senti dans les jambes. Mais j’ai tout donné. C’était une belle occasion mais il y en aura peut-être d’autres." Avec Tottenham ou un autre club ? "Je ne pense qu’à Tottenham et à rien d’autre pour le moment."