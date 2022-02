Massimiliano Allegri devra se creuser les méninges ce mardi soir au moment de coucher la composition de son équipe sur papier. En plus de n’avoir pris qu’un seul point lors du derby turinois, la Vieille Dame a perdu l’une de ses meilleures cartes pour cette manche aller du huitième de finale de Ligue des champions face à Villarreal. Paulo Dybala est en effet sorti sur blessure ce samedi.

L’absence de l’Argentin s’ajoute à celles de plusieurs autres éléments offensifs : Federico Chiesa (forfait jusqu’à la fin de la saison) et Federico Bernardeschi ne seront pas non plus de la partie, même si ce dernier “progresse et devrait bientôt recommencer à courir”. La Vieille Dame comptera donc sur le duo Morata - Vlahovic pour faire trembler les filets espagnols. La jeune promesse serbe fêtera d’ailleurs ses grands débuts en Ligue des Champions ce soir.

Dans l’entrejeu, Allegri aura par contre l’embarras du choix. Rabiot, Locatelli, McKenzie, Arthur et Zakaria créeront même un problème de luxe. “J’ai des doutes au milieu de terrain", avoue Allegri. "Je dispose de cinq joueurs pour trois places, et je ferai mes choix en temps et en heure."

C’est surtout en défense que le bât blesse à la Juve. Ce week-end, le duo défensif Bonucci-Chiellini manquait d’ailleurs le Derby Della Molle pour la première fois depuis 2010. Si Chiellini ne sera pas dans le groupe ce mardi, Bonucci lui est bien de retour mais ne devrait pas jouer. Pour Massimiliano Allegri, “l'avoir sur le banc en cas de besoin est important pour nous”.

Ajoutons à cela le forfait de Daniele Rugani, l’autre défenseur central. Ce qui obligera l’arrière gauche Alex Sandro à jouer les dépanneurs en défense centrale aux côtés de Mathijs de Ligt. À gauche, ce sera De Sciglio ou Pellegrini (“qui va bien”), l’état de forme de ce dernier facilitant peut-être le choix d’Allegri. À droite, Juan Cuadrado aura la mission d’amener son expérience des grands rendez-vous, lui qui a disputé 49 rencontres en Ligue des champions.

Avec les nombreuses absences en défense, le Belge Koni De Winter (19 ans) aurait pu recevoir sa chance ce soir. Mais sa luxation de l’épaule subie au début de ce mois en a décidé autrement. En décembre dernier face à Malmö, Koni De Winter était devenu le plus jeune joueur de la Juventus à débuter une rencontre de C1.