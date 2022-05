Si la rencontre aller a vu deux formations débridées - emmenées par des grands Kevin De Bruyne et Karim Benzema - se rendre coup pour coup, cette deuxième manche risque bien de ressembler à un combat plus tactique entre deux génies. "Il y aura des moments de contrôle, d’autres avec plus de transitions. Les 90 minutes entières ne seront pas les mêmes", pense le coach visiteur.