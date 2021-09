L’homme est d’un naturel occupé, ce qui n’entrave en rien sa ponctualité. En ce jeudi, le rendez-vous téléphonique est fixé à 13 h.

"À ce moment-là, je serai en pause", nous avait prévenus Khalilou Fadiga.

Ce jour-là, le Sénégalais est à Genève avec le reste de la troisième promotion du Master à destination des joueurs internationaux que propose l’UEFA. Et quand ses camarades l’entendent parler Ligue des champions et Paris SG, les rires servent de fond sonore. Le gaucher, qui n’est pas le dernier à chambrer, s’en accommode parfaitement. Et de Dakar où il honore une invitation du président de la république à prendre la parole lors d’un colloque de Speak Up Africa, "un mauvais timing mais on ne peut pas dire non au patron" s’amuse-t-il, l’ancien Brugeois, qui a grandi à Paris, ne va pas manquer ce très grand rendez-vous.