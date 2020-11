Le classement actuel de la poule B de Ligue des Champions ne ressemble pas celui attendu à mi-parcours dans ces phases qualificatives. L'Inter Milan, dernier avec un maigre 2/9 et le Real 3e avec 4/9, étaient davantage attendues aux deux autres positions du groupe. Ces formations sont donc dans un besoin évident de prendre des points ce mercredi.

En conférence de presse d'avant-match, Antonio Conte a décrit ce match comme une finale. "Nous savons que nous n'avons pas beaucoup d'autres options que d'avoir un résultat positif. Nous avons montré que si nous jouons bien et sommes concentrés, nous pouvons gagner la partie. Nous avons encore trois matchs à jouer et nous devons au moins prendre sept points. C'est l'un des groupes les plus difficiles de la Ligue des champions, mais je pense que nous avons montré dans les rencontres précédentes que nous méritions beaucoup plus. Mais il est vrai que les résultats ne sont pas bons et il faut trouver les raisons".

Dans le camp d'en face, il y aura de nombreux absents. Sergio Ramos, Alvaro Odriozola, Fede Valverde, Karim Benzema, Luka Jovic et Eder Militao sont absents pour cause de blessure ou de Covid-19.

Parmi ces absences, celles de Benzema et Ramos sont plus problématiques pour Zidane, tant ces deux joueurs sont importants. Mais Antonio Conte estime qu'ils ont beaucoup de ressources pour palier leurs absences: "Ils ont une équipe avec beaucoup de bons joueurs. Le fait que les journaux parlent des pertes de Madrid me fait rire."