Il a été l’un des hommes forts de Gand durant quatre saisons, il a été l’une des surprises de l’Euro 2020 et il est désormais un buteur confirmé au Benfica. À 25 ans, Roman Yaremchuk continue son chemin vers les sommets du football européen.

Malgré l’important pas franchi avec son passage du championnat belge à celui du Portugal, l’attaquant ukrainien n’a rien perdu de sa constance et de son efficacité. Avec quatre buts en six matchs de championnat (un but toutes les 90 minutes, en moyenne), Yaremchuk est même encore plus décisif que lors de sa meilleure campagne avec La Gantoise (17 buts en 28 rencontres la saison dernière).