Les médias européens se déchainent sur le PSG depuis presque 24 heures. L'élimination des Parisiens, alors qu'ils semblaient avoir le match en main contre le Real Madrid, fait couler beaucoup d'encre.En Espagne, le quotidien Marca a notamment fait l'écho d'une bagarre dans le vestiaire parisien après la rencontre, mettant aux prises Neymar et Donnarumma. Le joueur brésilien a toutefois souhaité démentir rapidement cette information avec une "story" Instagram dans laquelle il publie un échange privé qu'il a eu avec son équipier italien sur Whatsapp ce jeudi.C'est même Gianluigi Donnarumma qui a contacté Neymar, en partageant ledit article de Marca avec ces mots: "Salut Ney. Désolé pour hier. Cette information est inacceptable" écrit-il en espagnol.Et la réponse de l'ancien joueur du Barça: "Mon ami ! Tranquille ! Cela peut arriver dans le foot. On est une équipe et on est avec toi. Tu es jeune, tu vas encore beaucoup gagner. Relève-toi et continue !"Dans sa story suivante, Neymar écrit ceci: "Je déteste parler de ce qu'il se passe dans les journaux mais l'article du post précédent est un mensonge. Il n'y a pas eu de bagarre dans le vestiaire. Journalistes incompétents qui veulent se faire mousser..."