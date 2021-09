Premier choc pour le PSG en Ligue 1. Après leur piètre performance en Ligue des Champions contre le Club Bruges (1-1), les hommes de Mauricio Pochettino doivent se rattraper en continuant leur sans faute en championnat (cinq matchs, cinq victoires). Le T1 a reconnu le manque de solidité défensive et d’automatismes de son équipe en préface du match contre l’OL. "On a besoin de temps pour que les joueurs trouvent les affinités et les mécanismes. Mais on a un effectif très talentueux, cela va nous faciliter la tâche."

Au niveau des blessures, Kylian Mbappé s’est entraîné ce week-end mais est quand même incertain pour la rencontre. Du côté des Gones de Jason Denayer, il faudra montrer les dents pour espérer ramener des points de la capitale. Le défenseur sera opposé à la Pulga, un duel qu’il attend impatiemment. "On joue au foot pour ça, pour jouer contre les meilleurs joueurs comme Messi. Il faudra être intelligent pour le contenir."

Avec un début de saison mitigé, les Lyonnais pourraient s’inspirer de l’énorme performance brugeoise mercredi dernier face à ce contingent de stars en manque d’idées.