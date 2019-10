Dries Mertens semble promis à la première place du classement des buteurs de l'histoire de Naples.

Ce mercredi soir, le Diable Rouge est entré un peu plus dans la légende du club en dépassant le célèbre Diego Maradona. Sur la pelouse de Salzbourg, Mertens a rentré ses 115e et 116e buts sous la vareuse napolitaine.

Il n'est plus qu'à cinq longueurs de Marek Hamsik, le meilleur buteur de l'histoire du Napoli. Vu le rythme auquel 'Drieske' carbure et enchaîne les buts, il devrait rapidement devenir le numero uno.

Sur le site du club, l'attaquant belge a réagi suite à cette superbe soirée qu'il a ponctuée d'une belle passe décisive pour Lorenzo Insigne. "Je suis très heureux de ce doublé parce que grâce à lui je suis de plus en plus dans l’histoire de Naples et ça me rend fier. J’ai dépassé Diego qui était l’idole absolue de la ville. Maintenant j’espère rejoindre Marek. Je ne lui ai rien dit mais j’espère pouvoir le battre bientôt, peut-être d’ici Noël. C’est une joie personnelle mais aussi pour l’équipe parce que le résultat de Naples passe toujours au premier plan. Il était important de revenir avec les trois points. C’est bon pour le moral", a-t-il confié.

Naples compte actuellement sept points sur neuf en Ligue des Champions et est donc seul en tête.

Mertens s'est d'ailleurs fendu d'une drôle de célébration.