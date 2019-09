Le Real Madrid a vécu une soirée cauchemardesque face au PSG mercredi soir. Mais Alphonse Aréola a malgré tout été salué ses anciens compagnons sans manquer d'immortaliser le moment en photo. Si la joie parisienne était légitime et logique au vu de leur prestation, le sourire d'Aréola n'a pas plu du tout aux fans du Real.

Pour calmer les fans des Merengues, Aréola a été contraint de présenter ses excuses sur les réseaux sociaux.

"Je suis très triste devant certains commentaires concernant une photo qui circule sur les réseaux sociaux. Je veux que tous les Madridistes sachent que mon cœur est blanc depuis que j’ai signé pour ce club et je ne peux pas supporter le moindre doute sur ma motivation, ma loyauté et mon implication pour le Real Madrid. La défaite d’hier m’a affecté tout autant que tous ceux qui font partie de cette grande famille. Après la rencontre, j’ai croisé mes anciens coéquipiers et amis, auxquels je n’avais pas eu le temps de dire au revoir, poursuit le gardien. Pour cela, je réitère mes excuses aux Madridistes qui ont pu se sentir offensés, ce n’était pas mon souhait, et j’espère que nous pourrons tous ensemble connaître de nombreux succès. Hala Madrid !"