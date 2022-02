Il est arrivé à Bruges sur la pointe des pieds en 2018, en provenance de NEC Nimègue (D2 néerlandaise) contre à peine 2,8 millions d’euros. Trois ans et demi plus tard, sa valeur marchande avoisine les 40 millions d’euros. Et ce n’est probablement qu’un début.

Malgré des problèmes physiques récurrents à la cheville, Arnaut Danjuma (25 ans) est parvenu à faire l’unanimité partout où il est passé. Après une saison au Club Bruges (6 buts et 4 passes), l’ailier a tenté sa chance en Angleterre avec Bournemouth (17 buts et 8 assists), d’abord en Premier League puis en Championship.