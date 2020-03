Atalanta-Valence, ou comment un match de foot est suspecté d'avoir fait des dizaines de morts © Belga Champions League Nicolas Christiaens

Le huitième de finale aller de Ligue des Champions qui s'est joué le 19 février semble avoir participé à la propagation du coronavirus à Bergame, véritable foyer de l'épidémie. 200 morts en une semaine dans le centre historique de la ville, voilà le dernier chiffre officiel qui terrifie Bergame. Dix pages nécrologiques quotidiennes dans le journal local, l'armée appelée en renforts pour transporter les cercueils vers des crématoriums moins submergés, des enterrements sans famille et des hôpitaux qui débordent littéralement. L'horreur est bien réelle dans cette ville située au cœur de la Lombardie.



Et puisque le coronavirus met parfois plusieurs jours à se déclarer et à envoyer des patients à l'hôpital, on comprend aujourd'hui que le match entre l'Atalanta et Valence, disputé deux jours avant que les premiers cas ne soient recensés en Italie, a probablement joué un rôle dans la propagation de l'épidémie. Massimo Galli, responsable du département des maladies infectieuses dans un hôpital milanais, s'est risqué à un petit flash-back dans les colonnes de la Reppublica: "Je pense que l'épidémie s'est d'abord propagée dans les campagnes, durant les fêtes agricoles. Mais ce match a concentré des dizaines de milliers de personnes dans un même lieu, ce qui fut un important vecteur de contamination".



45.000 personnes avaient assisté à ce match à San Siro (le stade de Milan, où l'Atalanta dispute la Champions League). Une partie de ces supporters a fait le trajet en car (28 ont été affrétés) et, une fois à Milan, la plupart des tifosi ont ensuite gagné la place centrale de Milan en métro, en attendant un match historique pour leur club.



Dans le Corriere dello Sport, Francesco Le Foche, immunologiste dans un hôpital de Rome, a confié ceci: "Les gens qui ne développaient pas de symptomes ou même ceux qui étaient simplement fiévreux ont pu assister à la rencontre. Quand on y repense, le timing est pertinent. Les personnes collées les unes aux autres, l'euphorie et donc les embrassades, les cris de joie... tout ceci peut avoir favorisé la propagation." Et ce soir-là, l'Atalanta a inscrit 4 buts.



Ces derniers jours, dans le Nord de l'Italie, cette rencontre est pointée du doigt bien que personne ne pouvait imaginer, le 19 février, qu'elle resterait dans les mémoires comme une "bombe biologique" ou encore le "match zéro". Et plus comme un exploit sportif du petit poucet de cette Champions League, dont le quart de finale, s'il se dispute un jour, aura un goût amer.