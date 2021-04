Herbert Hainer parle très rarement. Et jamais pour ne rien dire. Mais ce dimanche le très discret président du Bayern Munich en poste depuis l’automne 2019 n’a pas eu d’autre choix que de sortir de sa réserve médiatique pour tenter de réconcilier son entraîneur, Hansi Flick, et son directeur sportif, Hasan Salihamidzic.

"Nous sommes convaincus de notre volonté de travailler avec les deux. Cela fait un an et demi qu’ils ont eu du succès", a rappelé sur Sky le dirigeant en refusant de choisir un camp : "Nous pouvons avoir un futur ensemble." Sa sortie médiatique fait écho à celle dix jours plus tôt de Karl-Heinz Rummenigge, qui dans Bild appelait les deux hommes au calme : "Cela ne doit pas devenir pareil qu’avec la famille royale d’Angleterre."