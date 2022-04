Thomas Tuchel (entraîneur de Chelsea, battu 3-1 par le Real Madrid en quart de finale aller de Ligue des champions): "(Est-ce que Chelsea a encore une chance de passer ?) Pas pour le moment, non. On doit retrouver notre niveau. Je ne sais pas où il est passé depuis la trêve internationale mais la première période a été la répétition de la seconde contre Brentford (défaite 4-1), alors qu'on était en quart de finale de la Ligue des champions. On ne peut pas espérer faire un bon résultat avec une prestation pareille. Mais pour le moment, on doit penser à samedi et au match à Southampton, pas au retour à Bernabeu, parce que sinon on ne prendra pas un point. (...) Je n'ai pas vraiment d'explication (sur ces deux lourdes défaites consécutives). On restait sur une longue série de victoires, on avait une équipe très compétitive. C'est alarmant de prendre 7 but en 2 matchs. (...) Si on ne se remet pas la tête à l'endroit rapidement, on ne gagnera pas à Southampton et on aura aucune chance au retour".