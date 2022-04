Karim Benzema, sa tête et sa ruse permettent aux Merengues d’entrevoir les demi-finales.

On ne sait pas encore précisément quand sera décerné le trophée (probablement à la fin de l’été). On sait en revanche déjà qui seront les principaux prétendants de ce Ballon d’or qui récompensera pour la première fois les performances d’un joueur sur la saison écoulée et non plus l’année civile. Et avec des critères plus équilibrés. Robert Lewandowski et Kylian Mbappé feront probablement partie des mieux classés. Mais le grand favori risque bien de se nommer Karim Benzema.