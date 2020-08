Il avait déjà plus marqué mais n’avait jamais autant fait marquer et n’avait surtout jamais été aussi décisif. À 31 ans, Thomas Müller s’avance en donnant l’impression d’être au sommet de son art. Après avoir pourtant vécu ses semaines les plus sombres depuis son éclosion quand Niko Kovac lui préférait en début de saison Philippe Coutinho. "Je ne ferai jouer Thomas que si je n’ai pas d’autres choix", assurait alors le technicien, ce qui a poussé l’icône qui possède une ligne directe avec Karl-Heinz Rummenigge de demander à partir à un an de la fin de contrat.