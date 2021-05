Suivez la finale en direct commenté dès 21h:

Les deux meilleurs collectifs anglais du moment se retrouvent en finale de Ligue des Champions, ce samedi soir. L'occasion pour Thomas Tuchel et Thiago Silva de prendre une revanche sur la finale perdue l'année dernière avec le PSG. Tandis que Manchester City n'a jamais été aussi proche de se hisser sur le toit de l'Europe, ce qui est l'ambition de son propriétaire Emirati depuis son arrivée, en 2008.Parmi les 22 titulaires, Kevin De Bruyne aura à coeur de remporter le trophée collectif le plus prestigieux du football de club. Indirectement, la victoire finale en Champions League pourrait même le propulser vers le plus beau des trophées individuels: le ballon d'or. Reste à savoir si le Diable rouge sera aligné comme faux n°9 par Pep Guardiola, où s'il évoluera dans le coeur du jeu.: Ederson, Walker, Stoner, Dias, Zinchenko, Fernandinho, Gundogan, Bernardo Silva, Mahrez, Foden, De Bruyne.: Mendy, Rudiger, Silva, Christensen, Azpilicueta, Jorginho, Kanté, Chilwell, Mount, Havertz, Werner.