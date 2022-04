À 36 ans, Luka Modric est toujours aussi magique. Sur une passe dont lui seul a le secret, il a relancé le Real Madrid alors que son équipe était dans les cordes. Un extérieur du pied somptueux et inattendu que Rodrygo a parfaitement su terminer d'une volée du droit. Cette praline permettait surtout à son équipe d'aller en prolongation après avoir été menée assez logiquement 0-3. Un goal d'anthologie pour une rencontre qui l'est tout autant.

Ce véritable caviar a eu le don d'émerveiller la planète football. À l'image de Rio Ferdinand, consultant pour BT Sports. "Cette passe décisive de Modric est la raison pour laquelle j'ai perdu ma voix aujourd'hui. C'est tout simplement illégal de faire cela ! J'ai crié 'Luka', 'Muka'. Mais quel que soit son nom, ce joueur est phénoménal."

Sur le plateau, tout le monde était unanime. "N'importe qui pourrait regarder cette assist toute la journée", a ajouté Steve McManaman. "Regardez-moi cela, oubliez la finition et profitez."

D'autres journalistes ont également été émerveillés par ce geste d'une classe inouïe. "Un jour, le monde comprendra que l’extérieur du pied de Luka Mordic sauvera l'humanité tout entière", ironise Grégoire Margotton, commentateur pour les Bleus. Tout comme le célèbre journaliste Sky Sports, Fabrizio Romano: "L'assist de Luka Modrić devrait être exposé dans un musée. Ce n'est pas du football, c'est de l'art."

Émerveillés, les chroniqueurs Thierry Henry et Jamie Carragher l'étaient tout autant sur le plateau de CBS Sports. "Ce type a 50 ans. Mais comment peut-il encore faire cela? C'est exceptionnel", note l'adjoint de Martinez chez les Diables. "Si je dois sortir le moment qui m'a le plus marqué sur cette double confrontation, c'est bien cet extérieur du pied magique", note l'ancienne légende de Liverpool. "Cette passe a tout simplement changé le match. L'une des plus belles que je n'ai jamais vues ! Il est célèbre pour ce geste mais cela me fait le même effet à chaque fois. C'était absolument parfait et juste magnifique à regarder."

Sur le terrain aussi, certains acteurs ont été bluffés. À l'image de Rudiger: "Pour nous, revenir était une question de vie ou de mort. Avant le match, personne ne pensait que l'on pouvait faire 0-3. Ensuite, la classe individuelle de Modric et Benzema a fait le reste", a expliqué l'Allemand après le match.

Homme du match, le Ballon d'Or 2018 a eu le triomphe modeste. Comme d'habitude. "C'est une énorme fierté d'entendre le public crier mon nom, je le remercie le soutien et l'affection depuis mon premier jour ici. J'essaie de les rendre sur le terrain en aidant l'équipe et en gagnant des matches", a-t-il déclaré après la victoire.

Une prestation XXL qui relancera certainement son avenir à la Casa Blanca. Pour rappel, le légendaire milieu de terrain n'a toujours pas prolongé son contrat qui expire en jui. Ce qui signifie qu'il peut signer où il veut pour partir gratuitement l'été prochain. Mais toutes les parties semblent vouloir continuer ensemble selon Mundo Deportivo. Luka Modric souhaiterait juste récupérer son salaire d'avant pandémie ou garder au moins ce qu'il touche actuellement. Tandis que le club souhaiterait baisser ses rémunérations pour préparer les futurs joueurs qui vont arriver.

Lorsque l'on voit sa passe d'hier, les dirigeants du Real ne devraient tout de même pas trop hésiter.