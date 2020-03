D’accord, ils n’ont pas bien joué mais c’est aussi parce que nous avons bien joué, hein."

Axel Witsel sourit. Oppose un trait d’esprit à la nuée de journalistes français qui se pressent pour l’interroger dans les entrailles du Signal Iduna Park après ce match aller marqué par la contre-performance parisienne. Mais cette première manche a finalement été plus gagnée par le Borussia Dortmund que perdue par le Paris SG. Parce qu’Erling Haaland a fait exploser la défense parisienne. Mais aussi parce que la paire formée par le Diable et Emre Can a régné en maître dans l’entrejeu.

(...)