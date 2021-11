Groupe E: le Barça joue très gros

C’est le soir de tous les dangers pour le FC Barcelone. Humilié au début de la compétition par le Bayern chez lui et à Benfica (3-0 à chaque fois), le club blaugrana s’est un peu repris depuis grâce à ses deux victoires sur la plus petite des marges face au Dynamo Kiev. Grâce à leurs deux points d’avance sur Benfica, les Catalans peuvent donc valider leur sésame pour les huitièmes de finale derrière l’insubmersible Bayern en s’imposant ce soir.

Problème : la pression sera maximale pour Xavi et ses hommes. Lors de la dernière journée, les Espagnols devront se rendre au Bayern alors que Benfica accueillera le Dynamo Kiev. Avec la claque reçue à l’aller par les Lisboètes, Barcelone doit absolument finir cette phase de groupes avec plus de points que son concurrent direct. Autrement dit, si les Blaugranas partagent l’enjeu ce soir, ils seront obligés de s’imposer en Bavière dans deux semaines pour se qualifier, sous réserve d’une victoire portugaise face au Dynamo. Et ne parlons même pas d’une défaite qui éliminerait quasiment l’équipe espagnole de la compétition, pour la première fois à ce stade depuis 2004.





Groupe F: Manchester United doit rebondir

Fini Ole Gunnar Solskjær, place, encore, à Michael Carrick. Après le départ de leur entraîneur norvégien ce week-end, les Mancuniens retrouvent une nouvelle fois Villarreal avec l’objectif affiché de décrocher une troisième victoire en Ligue des champions cette saison, synonyme de qualification pour le prochain tour.

En face, le Sous-Marin jaune espère créer un nouvel exploit sur la scène européenne. Seulement douzième en championnat, l’équipe d’Unaï Emery sera officiellement qualifiée pour le prochain tour avec une victoire de plus de deux buts d'écart. Un court succès est également suffisant si l’Atalanta ne s’impose pas sur la pelouse de Young Boys. À deux points du duo de tête, l’équipe italienne a un beau coup à jouer avant la dernière journée et ne compte certainement pas laisser passer sa chance.





Groupe G : deuxième chance pour Salzbourg

Elle aurait pu être la première équipe qualifiée pour les huitièmes de finale, la défaite à Wolsburg en a finalement décidé autrement. Ce mardi soir, Salzbourg a une deuxième balle de match pour rejoindre, pour la première fois de son histoire les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Pour ce faire, une seule possibilité : la surprenante formation autrichienne doit s’imposer à Lille.

Dans l’autre rencontre de la soirée, Séville, dernier à deux points de la deuxième place, va devoir décrocher son premier succès de la compétition face à Wolfsburg si les Andalous ne veulent pas manquer le train des huitièmes de finale. Avec les quatre équipes du groupe en quatre points, ce groupe G, clairement pas le plus sexy sur papier, offre un suspense inestimable aux fans du ballon rond à 180 minutes de la fin du premier tour.





Groupe H : Chelsea pour être tranquille

Être champion d’Europe en titre ne vous garantit pas un accès facile aux huitièmes de finale. Pourtant, Chelsea ne devrait pas trop connaître de difficultés à se qualifier. Grâce à leurs six points d’avance sur le Zenith, les Blues n’ont besoin que d’un partage face à la Juventus, qui l’a vaincue au match aller, pour être qualifiés.

De son côté, la Vieille Dame, cartonne en Ligue des champions malgré une saison en Italie extrêmement compliquée. Déjà qualifiés, les Turinois seraient bien contents de repartir de Londres avec un point puisqu’il leur offrirait la première place du groupe. Un partage pourrait donc contenter tout le monde sauf que Chelsea ne veut pas en entendre parler et va tout donner pour être tête de série en huitièmes de finale.

Attention tout de même à ne pas trop jouer avec le feu car Chelsea peut également se retrouver en difficulté. En effet, si la Juventus s’impose à Stamford Bridge et que le Zenith fait de même à Malmö, Anglais et Russes se retrouveront dans deux semaines à Saint-Pétersbourg pour une finale qui pourrait déboucher sur une élimination de Chelsea en cas de succès des locaux.

Vous l’aurez compris, certaines grandes formations européennes sont en danger ce soir et pourraient bien succomber à la pression inerrante à cette compétition. Coup d’envoi des rencontres à partir de 18h45.