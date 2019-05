Une finale avant la lettre ? Le FC Barcelone de Lionel Messi et le Liverpool de Mohamed Salah s'affrontent en demi-finale aller de Ligue des champions mercredi au Camp Nou, un classique européen qui accouchera d'un grand favori pour la finale de Madrid. Suivez la rencontre en direct commenté dès 21H.

Après une petite demi-heure sans grosse occasion ni domination à outrance d'une des deux équipes, Luis Suarez surprend la défense de Liverpool en reprenant une bonne balle en profondeur de Jordi Alba: le Barça mène 1-0 !

C'est sur ce score que les deux équipes se sont quittées après une première mi-temps plutôt équilibrée.

Barcelone, pourtant peu en vue en deuxième période, parvient tout de même à doubler la mise à la 75 minute de jeu. Luis Suarez trouve la barre transversale adverse. Lionel Messi est à la bonne place pour récupérer le cuir et n'a plus qu'à le pousser au fond. C'est 2-0 au Camp Nou, un peu contre le cours du jeu. C'est le 11e but de la saison de l'Argentin en Ligue des Champions.

Quelques minutes plus tard, Messi se met à nouveau en évidence en inscrivant le troisième but des siens d'un magnifique coup franc en pleine lucarne. Doublé de l'Argentin et 3-0 à la 82e!

Les compositions :

FC Barcelone : Ter Stegen - Piqué, Rakitic, Sergio, Coutinho, Suárez, Messi, Lenglet, Jordi Alba, Sergi Roberto, Vidal

Entraîneur : Ernesto Valverde (ESP)

Liverpool : Becker - Gomez, Matip, Van Dijk, Robertson, Fabinho, Milner, Wijnaldum, Keita, Mane, Salah

Entraîneur : Jürgen Klopp (GER)





Suivez la rencontre en direct commenté: