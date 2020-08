À 24 ans, le héros (inattendu) de la finale a déjà remporté 20 trophées durant sa carrière, soit un tous les 9,35 matchs. À ce rythme, il se pourrait qu'il dépasse Lionel Messi (36) et Ronaldo (30) d'ici la fin de sa carrière.

Thilo Kehrer en a certainement fait des cauchemars. Le défenseur allemand a passé les 90 minutes les plus importantes de sa carrière dans l'ombre d'un Kingsley Coman virevoltant et sans pitié. D'une performance XXL et d'une réalisation, l'ailier aux origines parisiennes s'est mué en héros munichois et a été élu homme du match. "Ce sont des sensations extraordinaires, beaucoup de bonheur, un peu de tristesse pour Paris, ils ont fait un parcours extraordinaire. Mon coeur était 100% Bayern car je suis 100% professionnel, mais je ne vais pas mentir, voir Presnel (Kimpembe) comme ça, voir notre équipe comme ça, ça fait un peu mal au coeur", confiait le Français après la victoire en finale face au PSG.

Un palmarès hallucinant

