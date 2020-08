Tout comme KDB, le Polonais est auteur d'une saison stratosphérique.

Dans le microcosme du ballon rond, tout est une question de perspective. Même si nous ne sommes qu'en août, les Belges et les Anglais pensent que Kevin De Bruyne aurait mérité le Ballon d'or, les Polonais et les Allemands argumentent, quant à eux, que Robert Lewandowski aurait été le digne successeur de Lionel Messi. Vu que France Football n'attribuera pas la plus belle des distinctions individuelles cette année, ces discussions sont dépourvues de sens, mais alimenteront bien évidemment de nombreux débats. Que ce soit sur les plateaux TV, dans les journaux ou en terrasse.