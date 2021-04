Tout le monde attend un choc entre le Bayern Munich et Manchester City en demi-finale. Mais l’on pourrait finalement bien se diriger vers un surprenant PSG - Dortmund. Le but inscrit par le Borussia à City (2-1) et cet excellent résultat des Parisiens à Munich laissent en tout cas la porte ouverte à un tel scénario.

Favoris à leur propre succession, les joueurs d’Hansi Flick n’ont pourtant pas livré une décevante prestation. Ils ont même dominé (21 tirs/60 % de possession de balle) les débats durant une grande partie de cette soirée froide (1°C) et enneigée.

Mais c’était sans compter sur un énorme opportunisme et réalisme parisien (5 tirs cadrés, 3 buts) créé grâce à ses stars en pleine rédemption. En plus de devoir se racheter de leur finale manquée la saison dernière face à ce même Bayern (0-1), les Mbappé, Neymar ou Di Maria devaient tous répondre aux récentes critiques. Notamment après un match catastrophique en Ligue 1 face à Lille (0-1).

(...)