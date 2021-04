"C'est toujours difficile de venir gagner ici. Le coach nous a montré ce qui n'allait pas à la mi-temps. On a mis en place un bon bloc défensif en seconde période. Navas nous fait beaucoup de bien mais on ne doit pas se reposer sur lui".

Benjamin Pavard "On a fait un bon match. On laisse beaucoup d'espace et on encaisse trois buts évitables. On a perdu une bataille mais on va tout faire pour se qualifier là-bas. L'efficacité a manqué ce soir. On a eu plus de tirs qu'eux, on a loupé beaucoup, contrairement à Paris. On doit récupérer avant le match de samedi et le retour en France. Vu le nombre d'occasions, on a de quoi être optimiste".

Mason Mount "C'est un bon moment pour marquer, je l'attendais depuis longtemps. Je suis très heureux. On est dans une bonne position après cette victoire".