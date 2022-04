Sur la scène européenne, le Real Madrid s'en est souvent remis aux mêmes hommes. Thibaut Courtois et Karim Benzema. Une nouvelle fois, ce sont eux qui se sont le plus illustré du côté du Real Madrid. D'un côté du terrain, Thibaut Courtois, un dernier rempart qui semble certains soirs impossible à franchir. De l'autre, un Karim Benzema sur qui l'âge n'a aucune espèce d'influence, que du contraire.

Face à Chelsea, les deux Madrilènes ont été les grands artisans de la nouvelle victoire du Real. Ce fut déjà le cas lors de la double confrontation contre le Paris-Saint Germain.

Ce jeudi matin, Courtois mais surtout Benzema ont la cote dans la presse espagnole.

"Big Ben", titre Marca. Le quotidien espagnol avance que "Benzema a montré une fois de plus à toute l'Europe qu'il est le meilleur attaquant du monde". Marca en fait d'ailleurs l'un des principaux favoris au Ballon d'Or 2022. "Quelques mois avant l'attribution du Ballon d'Or, ils pourraient déjà commencer à réfléchir à une raison de ne pas lui donner le prix".

Il faut dire qu'actuellement, KB9 crève l'écran et ses six buts en deux matches consécutifs de Ligue des Champions ne sont pas le fruit du hasard. Grâce à lui, le Real est déjà très bien parti pour se qualifier pour les demi-finales de la compétition.

De son côté, AS désigne Karim Benzema comme "Le roi de l'Europe". Sans oublier de mettre la tactique de Carlo Ancelotti ainsi que la prestation de Thibaut Courtois en avant. "Le plan d'Ancelotti était juste, il s'est remis de l'humiliation du Clasico. Mais en même temps, il s'est également avéré que quelque chose peut toujours arriver. Aucun plan ne peut résister à une touche de génie adverse. Mais au Real, il y a toujours Courtois. Il a réalisé de superbes arrêts sur les tentatives de James et Azpilicueta. Aussi important que soit Benzema avec ses buts, Courtois est également important avec ses arrêts. Il a répondu de manière appropriée aux huées des fans de Chelsea", écrit le quotidien.

AS a fait un focus sur la prestation de Courtois. Sur son site, le quotidien parle de revanche pour le Belge. "Il a répondu aux huées qu'il a reçues des tribunes de Stamford Bridge avec ce qu'il fait de mieux : des arrêts brillants qui maintiennent la valeur des buts de ses coéquipiers".

Mundo Deportivo compare Karim Benzema à Cristiano Ronaldo, ce jeudi matin. "C'est son deuxième triplé d'affilée. Comme Ronaldo l'avait fait en 2017 contre le Bayern et l'Atlético. Il a pris le relais de Ronaldo".

"Le tueur Karim Benzema a détruit Chelsea à Londres mercredi (1-3) et le Real Madrid caresse les demi-finales de la Ligue des champions. L'attaquant français, avec deux jolis coups de tête en première mi-temps et un cadeau du gardien Mendy en début de seconde, a réussi un triplé face au tenant du titre, qui n'avait jamais perdu face aux Madrilènes en Europe", poursuit le quotidien.

Sport fait également la louange de Karim Benzema. "En trois minutes, il a gelé Stamford Bridge avec deux têtes. Puis il a mis fin à la réaction des Londoniens en mettant le troisième pour inscrire un autre triplé en Ligue des champions, son deuxième d'affilée".

La presse européenne également sous le charme

Partout ailleurs en Europe, Karim Benzema faisait la Une des journaux. En France, le quotidien L'Equipe titrait: "Un triplé d'or". "Immense Benzema ! Des semaines après son festival contre le PSG, l'attaquant du Real Madrid a de nouveau marqué trois buts, chez le Champion", commente le journal français.

En Angleterre, même son de cloche. "Benzema a détruit Chelsea avec un triplé dévastateur qui laisse aux Blues une montagne à gravir", écrit le Mirror. Tandis que le Sun commentait de la sorte: "Chelsea se fait anéantir par un triplé de Benzema pour faire voler en éclat". De son côté, le Daily Mail parle de la prestation de Karim Benzema comme d'une "masterclass" dans l'art de finir et de mener l'attaque. Benzema a terrifié la défense de Chelsea. Il s'est faufilé entre eux, a disparu dans les airs et est réapparu au moment où ils s'y attendaient le moins, les rendant nerveux et provoquant leurs erreurs".

En Italie, la Gazzetta dello Sport estime que le Real a déjà un pied en demi-finale. Tandis que le Corriere dello Sport titre : "Benzema submerge Chelsea, Ancelotti hypothèque la demi-finale".

Enfin, en Allemagne, Bild visait Thomas Tuchel, le coach de Chelsea, qui semblait impuissant face à la prestation du Real. "Benzema démantèle Tuchel", a titré le quotidien allemand.