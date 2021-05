Avant de devenir l’un des meilleurs joueurs du monde, Kevin De Bruyne et sa baby face ont brillé sur les pelouses belges. Entre son premier match pro à 17 ans et son transfert vers Chelsea, KDB a vécu trois belles années à Genk au sein d’un groupe pétri de talent. Six coéquipiers de l’époque et ses deux premiers entraîneurs nous ont raconté "leur" De Bruyne. Entre hommage, admiration et histoires drôles.