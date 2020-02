Il n'y a rien qui colle dans ce transfert: ni l'identité de la recrue, ni le moment. Martin Braithwaite, inconnu du grand public, a pourtant bel et bien rejoint le FC Barcelone en plein mois de février. Un transfert surprenant qui s'explique par plusieurs facteurs.

Il s'appelle Martin Braithwaite, est Danois et ne jouait encore que pour le petit club de Leganés quand il a appris que le Barça pensait à lui comme joker médial. "J’ai été surpris sur le moment mais en même temps, pas tant que ça", a-t-il déclaré lors de sa présentation jeudi soir. "Comme je l’ai dit auparavant, ça faisait plusieurs années que c’était dans ma tête et ça a toujours été mon ambition de jouer à ce niveau. J’ai toujours travaillé dur pour ça, et j’y ai toujours cru. (...) Je suis ici maintenant, et je suis prêt."

Personne ne s'attendait toutefois à le voir débarquer au Camp Nou comme joker médical, suite à la grave blessure d'Ousmane Dembélé. Rien n'indiquait en effet que le coéquipier de Wissam Ben Yedder à Toulouse porterait un jour la vareuse du club catalan. Et pourtant...



