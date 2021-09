Suivez notre multilive dès 21h:

De nombreux regards seront tournés vers Bruges, ce mercredi soir. Et pas seulement ceux de supporters belges ou français. La planète foot dans son ensemble aura un oeil sur ce premier match de Lionel Messi en C1 sous la vareuse parisienne.L'Argentin devrait être aligné aux côtés de Neymar et Mbappé, à la pointe de l'attaque du PSG. Côté Brugeois, une défense à trois devrait être privilégiée par Philippe Clement pour faire face à ce trio de choc.Dans les autres rencontres de la soirée, on suivra de près Inter Milan-Real Madrid et Liverpool-AC Milan. Les autres matches de 21 heures sont Atlético-Porto, Sporting Lisbonne-Ajax et l'autre rencontre du groupe A: Manchester City-Leipzig.: Mignolet, Hendry, Mechele, Nsoki, Sobol, Balanta, Vormer, Mata, Vanaken, De Ketelaere, Lang: Navas, Diallo, Kimpembe, Marquinhos, Hakimi, Herrera, Wijnaldum, Paredes, Neymar, Mbappé, Messi