Les Brugeois ont affronté de grosses écuries sur la scène européenne ces dernières saisons : le Real Madrid, Manchester United, Galatasaray, l’Atlético Madrid, le PSG et Dortmund. Mais ces retrouvailles avec l’ogre parisien s’annoncent encore plus spectaculaires.

La raison ? C’est évidemment l’arrivée de Lionel Messi, qui forme avec Neymar et Mbappé le trio le plus impressionnant du football mondial. Du coup, tous les projecteurs seront braqués sur le stade Jan Breydel, ce mercredi. Voici les chiffres fous et le programme de ce voyage express des Français dans la Venise du nord.

300 Les 300 kilomètres qui séparent la capitale française de Bruges seront effectués en avion, comme il y a deux ans. Les joueurs décolleront à 11 h 30 du Bourget, ce mardi, pour atterrir à Ostende soixante minutes plus tard.

