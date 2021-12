On y est. Après des semaines de compétition, la Ligue des champions commence à toucher à sa fin. Si Bruges veut encore croire à l'Europa League, un ticket pour les huitièmes de finale est en jeu ce mardi soir entre trois clubs historiques du football européen.

Groupe A : Bruges condamné à l'exploit

Un début de campagne presque parfait, et puis plus grand-chose. Après un superbe quatre points sur six, Bruges a totalement flanché en perdant deux fois contre Manchester City avant de prendre l'eau contre Leipzig alors qu'un point contre les Allemands suffisait pour valider la troisième place du groupe. Désormais, les champions de Belgique sont au pied du mur et doivent au moins ramener un point de Paris pour passer l'hiver européen.

Le schéma est très simple : Bruges sera troisième s'il prend plus de points au PSG que Leipzig contre Manchester City. Plusieurs informations capitales sont à rappeler dans ce contexte. Tout d'abord, Manchester City est déjà assuré de terminer cette campagne à la première place du groupe et le PSG à la deuxième, ce qui veut dire que les deux monstres européens joueront sans pression ces rencontres. Autre point : Jesse Marsch a été démis de ses fonctions par la direction de Leipzig qui s'en remet pour l'instant à Achim Beierlorzer, ancien adjoint, comme entraîneur intérimaire. Il faudra donc voir comment les joueurs allemands digéreront ces derniers jours mouvementés.

Groupe B : course à trois derrière Liverpool

Quinze sur quinze malgré une poule très compliquée, Liverpool marche sur l'eau dans cette compétition. Derrière, les trois formations se tiennent en un point et peuvent toutes croire aux huitièmes de finale. La seule équipe qui peut se qualifier sans regarder ce qui se passe dans l'autre rencontre est Porto qui n'a besoin "que" d'une victoire contre l'Atlético pour se qualifier. Un partage est également suffisant si Milan ne bat pas Liverpool. Un scénario pas improbable.

Dans la même lignée, malgré sa dernière place au classement, l'Atlético sera au prochain tour si elle s'impose au Portugal et que Milan ne bat pas Liverpool. L'équipe la plus en difficulté dans cette optique semble donc être assez l'AC Milan qui a besoin d'une victoire contre les Reds tout en espérant que Porto ne batte pas l'Atlético. Cela devrait donc être compliqué à réaliser pour la bande d'Alexis Saelemaekers même si les Italiens peuvent espérer que Liverpool vienne avec une équipe largement remaniée. Si Milan et l'Atlético s'imposent tous les deux, le ticket pour les huitièmes de finale se jouera alors à la différence de buts. Les Italiens sont pour l'instant légèrement devant (-2 contre -3).

Groupe C : ça joue, pour rien

On peut difficilement faire plus clair : le classement du groupe C ne bougera pas à l'issue de cette dernière journée. Insubmersible dans ce mini-championnat avec cinq victoires en autant de rencontres et seize buts inscrits, l'Ajax accueille son dauphin, le Sporting pour continuer son sans-faute. Reversé en Europa League à cause de sa défaite au Portugal il y a deux semaines, Dortmund jouera pour du beurre sa dernière rencontre de C1 face à Besiktas, déjà éliminé des compétitions européennes sans avoir pris le moindre point. L'occasion de voir certains Diables rouges s'affronter dans la reine des compétitions.

Groupe D : le Real pour assurer sa première place

Déjà qualifiés pour les huitièmes de finale, le Real et l'Inter s'affrontent à Madrid avec la première place comme objectif. Grâce à ses deux points d'avance, les Merengue peuvent se contenter d'un partage alors qu'une victoire italienne permettrait aux Nerazzurri de dépasser leurs adversaires du jour sur le fil. Dans l'autre rencontre, le Shaktar Donetsk espère décrocher sa première victoire cette saison lors d'un affrontement sans enjeu face au Sheriff Tiraspol, surprenant troisième, qui disputera les seizièmes de finale de l'Europa League.