Chez les Turcs, MIchy Batshuayi, qui a disputé une demi-saison très réussie au Borussia en 2017-2018, était titulaire tout comme Thomas Meunier côté allemand. Axel Witsel est monté au jeu après la pause (46e) et Thorgan Hazard, blessé à la cheville, n'était pas repris. L'autre match du groupe verra aux prises le Sporting Lisbonne et l'Ajax à 21 heures. La première grosse occasion a été pour Batshuayi, qui a pris le meilleur sur Mats Hummels, mais sa puissante demi-volée a été déviée au-dessus de la transversale par Gregor Kobel (6e). Alors qu'il peinait au milieu du terrain, Dortmund a pris l'avance par Jude Bellingham, trouvé dans la surface par Meunier (20e, 0-1). Les Borussen ont alors retrouvé leur jeu en un temps et Erling Haaland a loupé une grosse occasion (27e) mais le Norvégien a ouvert son compteur sur un centre en retrait depuis la ligne de fond de Bellingham (45e+3, 0-2)

Après la pause, le BVB a adopté une attitude attentiste, sans prendre de gros risques. Cela n'a pas empêché Meunier de se débarrasser de Fabrice N'Sakala et de mettre le ballon en retrait pour Raphael Guerreiro, qui a manqué de peu le cadre (52e). Peu après, Meunier a été averti pour une maladresse sur l'ex-Anderlechtois (55e). Les Allemands faisaient preuve d'une certaine négligence et alerté par Marius Wolf, Ansgar Knauff a frappé la barre transversale à cinq mètres alors que le but était vide (90e+2). Par contre, Francisco Montero a remporté son duel avec Witsel pour reprendre un coup franc de la droite de Miralem Pjanic (90e+4, 1-2).

Dans l'autre rencontre qui débutait à 18h45, les Moldaves du Sheriff Tiraspol ont créé la sensation en battant le Shakthar Donetsk (2-0) pour leurs grands débuts en C1. Traore (16e) et Yansane (62e) ont inscrit les deux buts moldaves.