Après avoir pourtant ouvert le score par l'intermédiaire de Rachid Ghezzal sur pénalty (22e), le champion de Turquie en titre s'est écroulé en deuxième période, subissant un doublé de l'Ivoirien Sébastien Haller (54e et 69e).

Michy Batshuayi faisait son retour à la compétition après une blessure l'ayant écarté des terrains pour 4 rencontres. Il est monté à la 67e minute à la place du buteur, Rachid Ghezzal, pour disputer la fin du match.

Besiktas, qui n'a donc pas pris le moindre point alors que se profile la dernière journée de la phase de poules, est condamné à la 4e place du groupe C. L'Ajax poursuit sa campagne parfaite avec un bilan de 15 sur 15 et scelle sa 1re place devant Dortmund et le Sporting, à égalité avec 6 points, qui s'affrontent à 21h. Seul le 2e accédera au prochain tour tandis que le 3e sera reversé en Europa League.

Dans l'autre match en avance de la soirée, l'Inter a remporté une victoire cruciale contre le Shakhtar Donetsk, 2-0, grâce à un doublé d'Edin Dzeko (61e et 67e).

Tout comme Besiktas, le Shakhtar est éliminé de la Ligue des Champions et ne pourra pas disputer la 3e place qualificative pour l'Europa League. Avec 1 point, les Ukrainiens sont hors de portée, à 5 points du Sheriff Tiraspol, 3e avec 6 points, qui s'apprête à accueillir le Real Madrid, 2e avec 9 points, à 21h. L'Inter est temporairement 1er avec 10 points.