İlkay Gündoğan: "C'était un match difficile ce soir. C'est une période compliquée pour toutes les équipes, surtout pour nous, car on a beaucoup de blessés. Nous sommes donc contents d'avoir bien entamé cette compétition."

Romelu Lukaku: "Ce n'est pas un bon résultat, nous devons faire mieux. Nous devons continuer à travailler et être bons mentalement. On doit s'améliorer tant défensivement qu'offensivement: on prend deux buts sur des erreurs de notre part et on rate beaucoup d'occasions devant."

Jürgen Klopp: "C'était un match difficile. Le terrain n'était pas bon mais ça concerne les deux équipes. On a malgré ça eu beaucoup de réussite ce soir. Ce n'était pas notre meilleur jour mais on prend les trois points donc je suis satisfait."