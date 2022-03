La nouvelle élimination précoce du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions fait jaser en France. Sur le plateau de l'After Foot, émission bien connue de RMC Sport, le consultant Daniel Riolo n'a pas maché ses mots pour qualifier cette nouvelle désillusion parisienne : "Il y a un manque flagrant de caractère dans cette équipe, présentée comme la meilleure du monde et avec des joueurs présentés comme les meilleurs du monde à leur poste", a-t-il commencé avant de s'emporter: "il n'y a aucune humilité dans cette équipe. Et cela vaut pour tous les joueurs car dès qu'ils arrivent, ils prennent un boulard. C'est toujours le même problème à Paris."

"Tout le monde répète sans arrêt qu'ils sont les meilleurs du monde, alors qu'ils ont fait la moitié d'un bon match", enchaîne Riolo fou de rage qui a taillé l'ensemble des joueurs, "dans cette équipe, il y a deux stars qui sont payées des milliards. Il y a un milieu de terrain, tout le monde me dit qu'il est le meilleur du monde. Mais ce soir encore, il était à chier alors qu'en face il y avait un mec de 52 ans qui lui a donné la leçon. Au niveau des défenseurs, on dit que Marquinhos est le meilleur du monde mais il a été nullissime."

Selon Riolo, il y a un certain laxisme et une mauvaise gestion au PSG qui empêchent le club de rivaliser avec les ténors européens : "À Paris, tout est fait à l'envers. Ils vont à la fashion week, ils sont sur TikTok, Cela n'existe pas dans les autres clubs. Il n'y a qu'au PSG qu'on a une telle bande de guignols. Ce sont tous des guignols. Neymar il faut qu'il soit viré sur le champ. Ce n'est plus un joueur de foot. Va à la fashion week, pars en vacances, va jouer au poker. C'est tellement un tocard, il n'est bon qu'à cela."





Autre consultant d'After Foot, Jérôme Rothen n'était pas tout à fait d'accord avec les propos de Riolo : "Pour moi, ce n'est pas un problème d'humilité. C'est un problème de niveau et construction de l'équipe", lance-t-il, "dans cette équipe, il manque de leaders, des joueurs charismatiques et surtout un bon chef d'orchestre. Physiquement, ils étaient cramés mais à la 60e, Pochettino ne va pas se dire qu'il doit sortir Messi ou Neymar. À force de se poser des questions, Pochettino fait de mauvais changements. Il est où son charisme à l'entraîneur. Même quand c'est difficile, il est assis le cul sur sa chaise."

"Nasser doit partir"

Une attaque pour l'entraîneur argentin du PSG qui Riolo ne comprend pas. Pour lui, les entraîneurs ne sont pas libres de leurs choix à Paris et sont mis sous pression par les dirigeants, Nasser El Khelaïfi et Leonardo : "À Paris, les entraîneurs sont prisonniers et ça ne va pas changer. S'il n'y a pas de révolution par le haut dans ce club, rien ne va changer. Ils veulent Zidane mais à moins que ce dernier ne demande les pleins pouvoirs, cela ne changera rien. Tous les coachs qui ont entrainé Paris ces dernières années, on les a tous déglingués. On leur a tous reprochés qu'ils ne faisaient pas de changements. On avait l'impression qu'ils ne motivaient pas les joueurs. Ils ont fait face à des faillites mentales des joueurs. Ils ne savaient pas qui mettre sur le terrain."

Lors de la rencontre face au Real Madrid, Pochettino avait semblé perdu sur son bord de touche. Pour Riolo, il y a un problème profond avec les entraîneurs au PSG : "Il ne sait pas quoi faire car Il ne sait pas s'il peut changer une de ses trois stars à la 60e. Les coachs quand ils arrivent dans cette prison, je pense qu'ils perdent la moitié de leur cerveau."

Daniel RIolo a enfin évoqué le sujet de Nasser El Khelaifi, le président parisien, responsable pour lui des nombreuses désillusions parisiennes en Europe ces dernières années : "Nasser doit partir. Le prof de tennis ne peut pas être dirigeant d'un club de foot. Il en fait trop, il a un agenda plus rempli que celui du président de la République. Il s'entoure de mecs qui ne connaissent pas le ballon. Il a transformé son club en agence de mode. Il est perdu depuis des années et fait n'importe quoi. Le premier problème de ce club, c'est Nasser. Il est nul !"