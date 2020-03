Show must go on. Le Paris SG s’apprête à disputer l’un des matchs les plus importants de son histoire qatarienne dans un contexte forcément à part.

Après s’être vu claquer la porte des quarts de finale de la Ligue des champions trois fois d’affilée avec fracas, le PSG se retrouve confronté à un impératif de remontée. Le tout sans Thomas Meunier et Marco Verratti, suspendus, alors que Kylian Mbappé, victime d’une grosse angine qui l’a empêché de s’entraîner ces derniers jours, sera au mieux diminué, au pire lui aussi forfait. Thomas Tuchel, qui joue son avenir sur le banc parisien, pourra s’appuyer notamment sur quatre éléments particulièrement attendus face aux Allemands.

Thiago Silva sera là

Le monstre a gagné sa course contre la montre. Victime d’une lésion au biceps fémoral de la cuisse droite le 23 février face à Bordeaux, Thiago Silva aurait dû être absent en théorie trois semaines. Mais le Brésilien, à force de soins et de volonté, a considérablement réduit ce délai et va pouvoir tenir sa place. Non pas au cœur d’une défense à trois comme à l’aller mais bien en faisant la paire avec Presnel Kimpembe.

(...)