Qu'il semble bien loin le triplé du Real Madrid en Ligue des Champions. Pourtant, malgré leurs difficultés dans le jeu et en Liga, les Merengues sont bien présents en quarts de finale de la compétition où ils affrontent le vainqueur de l'édition 2019, Liverpool, qui avait succédé aux Madrilènes.

Mais le Real Madrid peut-il vraiment aller jusq'au bout et remporter une nouvelle Ligue des Champions, surtout avec ses trentenaires Modric, Ramos, Marcelo, etc. ? Nos experts Thomas Chatelle et Jonathan Lange en ont débattu dans le Champions Club ce lundi.

