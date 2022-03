Entre Cristiano Ronaldo et Manchester United, la nouvelle histoire d'amour est loin d'être idyllique. Le Portugais doit essuyer de nombreuses critiques depuis son retour et encore plus depuis son absence le week-end dernier lors du derby de Manchester. Mais face à Tottenham, CR7 a une fois de plus fait taire tous ses détracteurs : "Il est revenu, a marqué trois fois et a répondu aux critiques comme à chaque fois", a expliqué Thomas Chatelle dans le Champions Club.

Pourtant cette nouvelle prestation 5 étoiles dont seul Ronaldo a le secret ne change pas sa situation à ManU : "Il reste à la fois la solution mais aussi le problème des Red Devils. Il ne colle pas dans le schéma de Rangnick et sa volonté d'un pressing constant", a enchaîné Chatelle, "l'accolade que Conte lui a faite était beaucoup plus chaleureuse que celle que Rangnick lui a faite à la fin du match. Cela dit tout sur leur relation. Il est un peu obligé de l'aligner et heureusement qu'il l'a."

Notre journaliste Jonathan Lange abonde dans le même sens : "Il ne faut pas oublier qu'il n'avait marqué qu'un seul but lors de ces dix derniers matchs, c'est trop peu pour un garçon de la trempe de Ronaldo", estimant que Rangnick possède sa part de responsabilité dans les moments compliqués du Portugais, "Rangnick réclame beaucoup de travail défensif mais Ronaldo, à 37 ans, il ne va plus changer. Il faut jouer avec ses qualités et avec ce gros défaut qui est qu'il n'est pas concerné par le repli."

