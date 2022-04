Après la balade face au Sporting Club de Portugal, Manchester City va affronter un morceau bien plus coriace en quarts de finale de la Ligue des Champions avec l'Atletico Madrid. Une rencontre préfacée par les experts du Champions Club ce lundi. "City déçoit rarement quand on les attend", prévient d'emblée Thomas Chatelle.

Pour cette confrontation, les Citizens vont pouvoir compter sur un Kevin De Bruyne qui a retrouvé son niveau depuis plusieurs semaines : "On parle beaucoup de Courtois qui est au sommet de son art, mais De Bruyne n'est pas loin non plus."

Mais pour nos experts, c'est bien le coach des Citizens qui détient les clés de cette rencontre : "Si Manchester City n'a pas encore soulever la Ligue des Champions, c'est parce que Guardiola se foire à chaque fois", analyse Chatelle, "va-t-il pouvoir mettre son ego de côté ? Si c'est le cas, alors City sera très dangereux."

Revivez l'émission en intégralité :