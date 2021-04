Battu 2-3 à l'Allianz Arena, le Bayern Munich aura fort à faire ce mardi soir face au Paris Saint-Germain s'il veut espérer arracher la qualification pour les demi-finales de la Ligue des Champions.

Mais ces derniers jours, en Bavière, on a davantage parlé des frictions entre l'entraîneur Hansi Flick et le directeur sportif Hasan Salihamidzic. Lors de l'émission Champions Club, nos consultants et journalistes sont revenus sur ces derniers jours agités à Munich et de l'impact que ceux-ci ont eu sur la préparation à la rencontre contre Paris.

Revivez le Champions Club en intégralité