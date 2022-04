Tout oppose Villarreal et le Bayern Munich qui s'affrontent ce mercredi en Ligue des Champions. Dans le Champions Club, nos consultants ont préfacé la rencontre : "Villarreal, c'est une ville de 51 000 habitants qui va jouer contre le Bayern et son stade de 70 000 places", explique Christophe Franken pour bien mesurer la différence de taille entre le tenant du titre de l'Europa League et le géant du foot allemand.

"C'est un club bien géré. Il n'y a pas de recette miracle. Ils bossent du mieux qu'ils peuvent avec les jeunes. Il y a un recrutement intelligent et ils ont tout un réseau d'agents sud-américains", a-t-il enchaîné pour expliquer la réussite actuelle du sous-marin jaune. Le tout avec un coach qui colle bien à la mentalité du club : "Emery reçoit moins de lumière qu'à Paris mais il doit tellement s'éclater parce qu'il peut enfin imposer sa griffe."

Alors que dans l'autre camp, nos consultants du Champions Club ont débattu sur Julian Nagelsmann. Est-il un coach fait pour le Bayern Munich ?

Revivez le Champions Club en intégralité :