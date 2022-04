Cette semaine, le Champions Club est revenu sur la situation difficile de Lukaku à Chelsea qui affronte le Real Madrid ce mercredi soir. Ces dernières semaines, les observateurs pointaient plus souvent le nombre, très peu élevé, de ses touches de balle plutôt que le nombre de ses buts inscrits.

"Il ne faut pas faire une fixation sur le nombre de touches de balle", analyse Thomas Chatelle, "ce ne sera jamais un joueur qui touche énormément le ballon et qui participe énormément au jeu." En revanche, Chatelle se fait du soucis pour Chelsea face au Real Madrid : "Ce que je vois, c'est que cette équipe de Chelsea était à 6 victoires consécutives et qu'un bloc s'était constitué autour de Tuchel avec la situation difficile du rachat. Mais la défaite face à Brentford constitue un fameux coup d'arrêt et on va voir comment ils vont pouvoir s'en remettre."

Pour nos consultants tout n'est en revanche pas perdu pour Lukaku à Chelsea : "J'ai l'impression qu'il n'y a pas encore de rupture totale entre Tuchel et Lukaku"; explique Chatelle avant que Christophe Franken ne complète : "les supporters de Chelsea ont d'autres soucis pour le moment. Il est bien possible que si Lukaku marque un but, la machine soit relancée."

Revivez le Champions Club en intégralité :