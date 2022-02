Avant le match de l'Inter Milan face à Liverpool, notre consultant Alex Teklak s'est mis dans la peau de l'entraîneur des Nerazzurri, Simone Inzaghi durant le Champions Club.

Pour notre consultant, le meilleur moyen de contrer le trio magique Salah - Mané - Jota est d'appliquer une tactique bien précise : "On va absorber ces trois joueurs-là par du jeu court et ensuite aller chercher Martinez ou Dzeko pour créer de l'espace. Et de là, je crois qu'on pourra attaquer", a ainsi expliqué Teklak qui veut absolument que l'Inter évite les constructions de l'arrière trop prévisibles en raison du contre-pressing instauré par les Reds.

"Le rôle de Brozovic sera très important pour sortir les ballons et il ne faudra pas hésiter à jouer dans le dos de Matip. il y a quelque chose à exploiter de ce côté-là", pointe Alex Teklak, qui veut également éviter les fautes inutiles aux abords de la surface pour éviter de donner des occasions gratuites aux Reds.

En espérant pour les supporters intéristes, que Lorenzo Inzaghi a écouté la causerie de notre consultant !

