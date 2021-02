Quand deux fins tacticiens comme Diego Simeone et Thomas Tuchel se croisent, la pelouse se transforme en véritable échiquier sur lequel chaque déplacement et chaque option sont réfléchis et anticipés. Mais pour réussir à mettre en échec l’un des deux, c’est souvent l’audace qui fait la différence.

C’est ce qui s’est passé sur la pelouse de Bucarest. L’équipe qui a le plus osé, qui s’est découverte davantage, a été récompensée. Car l’on ne peut clairement pas affirmer que l’Atlético (qui jouait sans Carrasco, blessé) ait participé activement à rendre attrayante ce match aller (0 tir cadré).

(...)