Malgré leur domination, les Blues ont été surpris par une Juve diminuée. Quatrième match consécutif sans but pour Lukaku.

Il faut toujours se méfier d’une bête blessée. Surtout lorsqu’elle est italienne et qu’elle veut profiter d’un duel prestigieux pour se racheter d’un début de saison très compliqué. Sans ses principaux atouts offensifs (Morata et Dybala) et encore déboussolée par le départ de Cristiano Ronaldo, la Juventus a prouvé qu’elle était toujours capable de réaliser de grandes choses, en jouant avec la tête et le cœur.

(...)