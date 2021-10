Après deux claques inaugurales contre le Bayern (3-0) et Benfica (3-0), le FC Barcelone a glané sa première victoire de la saison en Ligue des champions mercredi dans un Camp Nou à moitié vide face au Dynamo Kiev (1-0), et repasse ainsi 3e du groupe E (3 points).

Engourdis et encore fébriles après les deux déroutes qui ont rythmé leur entrée dans la compétition, les Catalans ont mis du temps à entrer dans leur match mercredi soir. Et c'est le vétéran Gerard Piqué, oublié au second poteau à la 37e minute, qui a repris du plat du pied droit un centre de son compère Jordi Alba pour offrir la victoire aux siens.

Mais ce court succès face à un adversaire inférieur sur le papier ne suffit pas à satisfaire les supporters barcelonais et l'entraîneur Ronald Koeman, qui devra vite trouver des solutions pour les matches retour de la phase de groupes de C1... et même avant, pour la réception du Real Madrid lors du premier clasico de la saison, dimanche.

Il a fallu un but pour réchauffer les coeurs des 45.968 supporters présents au Camp Nou mercredi soir, une affluence modique alors que toutes les restrictions ont été levées dans le plus grand stade d'Europe (99.000 places).

Service minimum

Après une première période très calme, ponctuée par quelques têtes non-cadrées de la part de Sergiño Dest (2e) et de Luuk de Jong (18e, 36e), les fans blaugrana n'ont commencé à chanter et à applaudir qu'une minute avant le but... quand Ansu Fati a quitté le banc pour partir à l'échauffement.

Le prodige barcelonais est entré en jeu après la pause à la place de Luuk de Jong, alors que son coéquipier et ami Gavi (17 ans et 76 jours) est devenu le deuxième plus jeune joueur de l'histoire du Barça à débuter un match de Ligue des champions derrière Fati face au Borussia Dortmund en septembre 2019, à 16 ans et 321 jours.

Un contraste frappant avec l'âge du buteur catalan, Gerard Piqué, devenu mercredi à 34 ans et 260 jours le plus vieux buteur du Barça en C1. Ce but lui a d'ailleurs permis d'égaler Roberto Carlos en tant que défenseur le plus prolifique de l'histoire de la Ligue des champions, avec 16 buts.

Avec ce succès, les Catalans mettent un terme à trois défaites consécutives au Camp Nou en C1, pire série de leur histoire continentale, entamée par la gifle 4-1 face au Paris SG en 8e de finale aller en février dernier.